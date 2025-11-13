Neue Analyse: Deutsche Bank AG bewertet Brenntag SE-Aktie mit Hold

Deutsche Bank AG-Analyst Tristan Lamotte hat sich das Brenntag SE-Papier genauer angesehen. Hier sind die daraus resultierenden Erkenntnisse.

Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Brenntag nach Zahlen zum dritten Quartal mit einem Kursziel von 48 Euro auf "Hold" belassen. Das Quartal des Chemikalienhändlers sei wie erwartet schwach verlaufen, schrieb Tristan Lamotte in dem am Donnerstag vorliegenden Kommentar.

Aktien Check: Ein detaillierter Blick auf die Performance der Brenntag SE-Aktie zur Zeit der Analyse

Die Brenntag SE-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 12:31 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,5 Prozent auf 49,42 EUR. Hiermit verfügt die Aktienbeteiligung noch über ein Abwärtsrisiko von 2,87 Prozent im Vergleich zum ausgegebenen Kursziel. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 52 526 Brenntag SE-Aktien. Seit Beginn des Jahres 2025 gab die Aktie um 11,5 Prozent nach. Experten kalkulieren am 11.03.2026 mit der Veröffentlichung der Q4 2025-Bilanz von Brenntag SE.

