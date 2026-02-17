Deutsche Telekom Aktie
WKN: 555750 / ISIN: DE0005557508
|Rating im Fokus
|
17.02.2026 10:15:22
Neue Analyse: Deutsche Bank AG bewertet Deutsche Telekom-Aktie mit Buy
Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Deutsche Telekom auf "Buy" mit einem Kursziel von 42 Euro belassen. Die Aktien der Bonner hätten sich ohne Berücksichtigung der schwachen Kursentwicklung bei T-Mobile US deutlich erholt, seien aber immer noch günstig bewertet, schrieb Robert Grindle in seinem am Dienstag vorliegenden Kommentar. Er stuft sie unter seinen Telekom-Favoriten für 2026 als besonders defensiv ein.
Aktieninformation im Fokus: Die Deutsche Telekom-Aktie ausführlich analysiert am Tag der Deutsche Bank AG-Empfehlung
Die Deutsche Telekom-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 09:58 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,9 Prozent auf 33,26 EUR. Hiermit hat das Papier noch ein Aufwärtspotenzial von 26,28 Prozent bezogen auf das festgelegte Kursziel. Zuletzt wechselten via XETRA 618 250 Deutsche Telekom-Aktien den Besitzer. Der Anteilsschein kletterte auf Jahressicht 2026 um 20,2 Prozent. Für das laufende Jahresviertel Q4 2025 wird am 26.02.2026 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.02.2026 / 08:02 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Deutsche Telekom AG
|
15:59
|Freundlicher Handel: So steht der TecDAX am Mittwochnachmittag (finanzen.at)
|
15:59
|STOXX 50 aktuell: STOXX 50 am Mittwochnachmittag im Plus (finanzen.at)
|
15:59
|Freundlicher Handel in Europa: Euro STOXX 50 präsentiert sich am Mittwochnachmittag fester (finanzen.at)
|
17.02.26
|Optimismus in Frankfurt: TecDAX zum Ende des Dienstagshandels auf grünem Terrain (finanzen.at)
|
17.02.26
|Aufschläge in Europa: Euro STOXX 50 notiert letztendlich im Plus (finanzen.at)
|
17.02.26
|Gute Stimmung in Frankfurt: DAX verbucht zum Handelsende Gewinne (finanzen.at)
|
17.02.26
|LUS-DAX aktuell: LUS-DAX notiert schlussendlich im Plus (finanzen.at)
|
17.02.26
|ANALYSE-FLASH: Deutsche Bank belässt Deutsche Telekom auf 'Buy' - Ziel 42 Euro (dpa-AFX)