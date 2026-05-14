Deutsche Telekom Aktie

Deutsche Telekom für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 555750 / ISIN: DE0005557508

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Aktie unter die Lupe 14.05.2026 10:01:47

Neue Analyse: Deutsche Bank AG bewertet Deutsche Telekom-Aktie mit Buy

Neue Analyse: Deutsche Bank AG bewertet Deutsche Telekom-Aktie mit Buy

Deutsche Telekom-Papier wurde einer eingehenden Untersuchung durch Deutsche Bank AG-Analyst Robert Grindle unterzogen.

Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Deutsche Telekom mit einem Kursziel von 42 Euro auf "Buy" belassen. Das erste Quartal sei beruhigend gewesen, schrieb Robert Grindle in seiner am Donnerstag vorliegenden Reaktion. Er hob die erhöhten Konzernziele und den starken Free Cashflow außerhalb der USA hervor.

Zwischen Kurs und Quartal: So steht es um die Deutsche Telekom-Aktie am Tag der ausführlichen Untersuchung

Kaum Bewegung ließ sich um 09:45 Uhr bei der Deutsche Telekom-Aktie ausmachen. Das Papier notierte via XETRA bei 27,97 EUR. Aufgrund dessen weist das Papier noch ein Aufwärtspotenzial von 50,16 Prozent bezogen auf das festgesetzte Kursziel auf. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 382 605 Deutsche Telekom-Aktien. Auf Jahressicht 2026 kletterte die Aktie um 4,4 Prozent aufwärts. Am 06.08.2026 werden die Q2 2026-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.05.2026 / 08:05 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Bildquelle: ricochet64 / Shutterstock.com

Nachrichten zu Deutsche Telekom AG

mehr Nachrichten