E.ON Aktie
WKN DE: ENAG99 / ISIN: DE000ENAG999
26.02.2026 10:52:47
Neue Analyse: Deutsche Bank AG bewertet EON SE-Aktie mit Buy
Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Eon von 18 auf 20 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Ausblick bis 2030 sei positiv für die Anlagestory, schrieb James Brand in seinem am Donnerstag vorliegenden Resümee des Geschäftsberichts. Das avisierte Tempo der Gewinnsteigerungen hält er noch für konservativ.
Vom Kursziel zum Handelsvolumen: Die EON SE-Aktie am Tag der ausführlichen Analyse
Die EON SE-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 10:36 Uhr verteuerte sich das Papier um 1,1 Prozent auf 19,61 EUR. Aufgrund dessen weist das Papier noch eine Kurssteigerungsmöglichkeit von 1,99 Prozent bezogen auf das festgesetzte Kursziel auf. Bisher wurden via XETRA 1 083 977 EON SE-Aktien gekauft oder verkauft. Für das Papier ging es seit Anfang des Jahres 2026 um 21,6 Prozent nach oben. Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q1 2026 dürfte EON SE am 13.05.2026 vorlegen.
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.02.2026 / 07:54 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Analysen zu E.ON SE
