Neue Analyse: Deutsche Bank AG bewertet Fresenius SE-Aktie mit Buy

Die Fresenius SE-Aktie wurde von Deutsche Bank AG einer gründlichen Prüfung unterzogen. Das sind die festgestellten Ergebnisse.

Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Fresenius nach Zahlen zum zweiten Quartal von 55 auf 56 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Beide operativen Segmente des Gesundheitskonzerns kämen gut voran, schrieb Falko Friedrichs in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Die Bad Homburger hätten das Gewinnziel für das laufende Geschäftsjahr stärker erhöht, als er erwartet habe.

Aktieninformation im Fokus: Die Fresenius SE-Aktie ausführlich analysiert am Tag der Deutsche Bank AG-Empfehlung

Im XETRA-Handel gewannen die Fresenius SE-Papiere um 13:11 Uhr 1,3 Prozent. Daher zeigt die Aktie noch Potenzial nach oben: 18,54 Prozent gemessen am festgelegten Kursziel. Von der Fresenius SE-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 381 376 Stück gehandelt. Das Papier gab seit Anfang des Jahres 2026 um 0,9 Prozent nach.

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.08.2026 / 08:02 / CET



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