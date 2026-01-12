Neue Analyse: Deutsche Bank AG bewertet Henkel vz-Aktie mit Buy

Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Henkel mit einem Kursziel von 82 Euro auf "Buy" belassen. Die Aussichten für Europas Konsumgüter- und Nahrungsmittelkonzerne blieben durchwachsen, die meisten negativen Aspekte schienen jedoch bereits eingepreist zu sein, schrieb Tom Sykes am Montag. Die größten Chancen sieht er bei Werten, bei denen aus seiner Sicht zu große Enttäuschungsrisiken im Vergleich zum Marktkonsens eingepreist sind, und jenen in einem umfassenden Turnaround. Bei Aktien, die er aktuell nicht mag, seien die Unternehmen nicht zwangsläufig schlecht, die Aussichten würden hier lediglich "überpreist".

Tagesaktuelle Aktienempfehlung: Die Henkel vz-Aktie im Fokus der Analyse und Bewertung

Ohne große Ausschläge präsentierte sich um 12:11 Uhr die Henkel vz-Aktie. Der Anteilsschein notierte via XETRA bei 71,42 EUR. Insofern weist der Anteil noch ein Aufwärtspotenzial von 14,81 Prozent im Vergleich zum ausgegebenen Kursziel auf. Bisher wurden via XETRA 47 269 Henkel vz-Aktien gekauft oder verkauft. Für das laufende Jahresviertel Q4 2025 wird am 11.03.2026 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.01.2026 / 04:14 / CET



