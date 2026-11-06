HOCHTIEF Aktie
WKN: 607000 / ISIN: DE0006070006
|Aktuelle Analyse
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06.11.2026 12:04:48
Neue Analyse: Deutsche Bank AG bewertet HOCHTIEF-Aktie mit Hold
Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Hochtief nach der Telefonkonferenz anlässlich der Quartalszahlen von 411 auf 403 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Der Ausverkauf bei den Aktien rund um Künstliche Intelligenz, höhere Zinsen und politische Gegenwinde erklärten weitgehend die jüngste Kurskorrektur bei den Papieren der Wettbewerber der US-Tochter Turner, schrieb Isabella Baxter in ihrer am Freitag vorliegenden Einschätzung. Das diversifizierte Engagement des deutschen Baukonzerns in strukturell wachsenden Branchen wie Verteidigung, kritischen Mineralien, Energie, Wasser und Industrieprojekten jedoch treibe das Auftragswachstum im gesamten Portfolio voran.
Aktieninformation im Fokus: Die HOCHTIEF-Aktie ausführlich analysiert am Tag der Deutsche Bank AG-Empfehlung
Die Aktie legte um 11:48 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,5 Prozent auf 348,20 EUR zu. Also hat der Anteilsschein noch Spielraum von 15,74 Prozent nach oben gerechnet zum festgelegten Kursziel. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 11 973 HOCHTIEF-Aktien den Besitzer. Seit Anfang des Jahres 2026 stieg das HOCHTIEF-Papier um 4,9 Prozent. Experten erwarten, dass HOCHTIEF am 25.02.2027 die Q4 2026-Bilanz vorlegt.
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.11.2026 / 08:12 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
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