Infineon Aktie

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WKN: 623100 / ISIN: DE0006231004

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Aktie unter die Lupe 06.08.2026 11:37:50

Neue Analyse: Deutsche Bank AG bewertet Infineon-Aktie mit Buy

Neue Analyse: Deutsche Bank AG bewertet Infineon-Aktie mit Buy

Deutsche Bank AG-Analyst Johannes Schaller hat eine gründliche Analyse des Infineon-Papiers durchgeführt.

Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Infineon nach Zahlen zum dritten Geschäftsquartal von 90 auf 85 Euro gesenkt, die Einstufung jedoch auf "Buy" belassen. Die Profitabilität des Halbleiterproduzenten sei etwas hinter den Erwartungen zurückgeblieben, schrieb Johannes Schaller in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Hier hätten sich einige einmalige Effekte in der Fertigung und der Lagerhaltung negativ ausgewirkt.

Handelsvolumen und mehr: So entwickelt sich die Infineon-Aktie zum Zeitpunkt der Analyse

Um 11:21 Uhr fiel die Infineon-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 0,9 Prozent auf 59,52 EUR ab. Somit hat die Aktie noch Luft nach oben: 42,81 Prozent gerechnet zum ausgegebenen Kursziel. Zuletzt stieg das Handelsvolumen via XETRA auf 802 630 Infineon-Aktien. Seit Jahresanfang 2026 ging es für das Papier um 59,0 Prozent nach oben. Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 10.11.2026 erfolgen.

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.08.2026 / 08:02 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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