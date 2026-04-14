Mercedes-Benz Group Aktie
WKN: 710000 / ISIN: DE0007100000
|Aktie auf dem Prüfstand
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14.04.2026 14:28:47
Neue Analyse: Deutsche Bank AG bewertet Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie mit Buy
Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Mercedes-Benz vor Quartalszahlen mit einem Kursziel von 74 Euro auf "Buy" belassen. Der Autobauer dürfte einen etwas besseren Jahresstart verzeichnet haben als bisher erwartet, schrieb Tim Rokossa am Dienstag in seinem Ausblick. An den Zielen für das Gesamtjahr 2026 sollte sich nichts ändern.
Tagesaktuelle Aktienempfehlung: Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie im Fokus der Analyse und Bewertung
Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 14:12 Uhr 2,3 Prozent im Plus bei 55,47 EUR. Also hat der Anteilsschein noch Spielraum von 33,41 Prozent nach oben gerechnet zum festgelegten Kursziel. Im heutigen Handel wurden bisher 1 330 907 Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktien umgesetzt. Seit Jahresbeginn 2026 ging es für die Aktie um 7,7 Prozent nach unten. Am 29.04.2026 werden die Q1 2026-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.04.2026 / 10:46 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
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