Neue Analyse: Deutsche Bank AG bewertet QIAGEN-Aktie mit Hold

Die QIAGEN-Aktie wurde von Deutsche Bank AG genauestens überprüft. Hier sind die Resultate.

Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Qiagen mit einem Kursziel von 54 US-Dollar auf "Hold" belassen. Das vierte Quartal sei besser als erwartet gewesen, der Ausblick auf 2026 falle im Rahmen der Erwartungen aus, der Ausblick auf das erste Quartal sei aber enttäuschend, schrieb Jan Koch in seinem am Freitag vorliegenden Kommentar zu den jüngsten Veröffentlichungen des Labordienstleisters und Diagnostikkonzerns.

Aktieninformation im Fokus: Die QIAGEN-Aktie ausführlich analysiert am Tag der Deutsche Bank AG-Empfehlung

Die Aktie legte um 13:05 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,3 Prozent auf 43,60 EUR zu. Bisher wurden via XETRA 76 747 QIAGEN-Aktien gekauft oder verkauft. Das Papier kletterte seit Beginn des Jahres 2026 um 6,6 Prozent aufwärts.

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at

Veröffentlichung der Original-Studie: / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.02.2026 / 07:57 / CET





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.