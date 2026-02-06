QIAGEN Aktie
WKN DE: A41HBE / ISIN: NL0015002SN0
|Aktuelle Analyse
|
06.02.2026 13:22:48
Neue Analyse: Deutsche Bank AG bewertet QIAGEN-Aktie mit Hold
Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Qiagen mit einem Kursziel von 54 US-Dollar auf "Hold" belassen. Das vierte Quartal sei besser als erwartet gewesen, der Ausblick auf 2026 falle im Rahmen der Erwartungen aus, der Ausblick auf das erste Quartal sei aber enttäuschend, schrieb Jan Koch in seinem am Freitag vorliegenden Kommentar zu den jüngsten Veröffentlichungen des Labordienstleisters und Diagnostikkonzerns.
Aktieninformation im Fokus: Die QIAGEN-Aktie ausführlich analysiert am Tag der Deutsche Bank AG-Empfehlung
Die Aktie legte um 13:05 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,3 Prozent auf 43,60 EUR zu. Bisher wurden via XETRA 76 747 QIAGEN-Aktien gekauft oder verkauft. Das Papier kletterte seit Beginn des Jahres 2026 um 6,6 Prozent aufwärts.
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at
Veröffentlichung der Original-Studie: / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.02.2026 / 07:57 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu QIAGEN N.V.
|
05.02.26
|TecDAX aktuell: TecDAX in der Gewinnzone (finanzen.at)
|
05.02.26
|DAX 40-Titel QIAGEN-Aktie: So viel hätte eine Investition in QIAGEN von vor 5 Jahren gekostet (finanzen.at)
|
03.02.26
|Ausblick: QIAGEN öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
|
03.02.26
|Pluszeichen in Frankfurt: DAX zum Start mit Kursplus (finanzen.at)
|
03.02.26
|Börse Frankfurt in Grün: LUS-DAX zum Start des Dienstagshandels in Grün (finanzen.at)
|
03.02.26
|TecDAX aktuell: TecDAX zum Handelsstart mit Gewinnen (finanzen.at)
|
02.02.26
|Zuversicht in Frankfurt: LUS-DAX präsentiert sich letztendlich fester (finanzen.at)
|
02.02.26
|Börse Frankfurt in Grün: TecDAX klettert schlussendlich (finanzen.at)
Analysen zu QIAGEN N.V.
|06.02.26
|QIAGEN Hold
|Deutsche Bank AG
|05.02.26
|QIAGEN Buy
|Jefferies & Company Inc.
|05.02.26
|QIAGEN Buy
|Jefferies & Company Inc.
|23.01.26
|QIAGEN Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|22.01.26
|QIAGEN Hold
|Deutsche Bank AG
|06.02.26
|QIAGEN Hold
|Deutsche Bank AG
|05.02.26
|QIAGEN Buy
|Jefferies & Company Inc.
|05.02.26
|QIAGEN Buy
|Jefferies & Company Inc.
|23.01.26
|QIAGEN Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|22.01.26
|QIAGEN Hold
|Deutsche Bank AG
|05.02.26
|QIAGEN Buy
|Jefferies & Company Inc.
|05.02.26
|QIAGEN Buy
|Jefferies & Company Inc.
|23.01.26
|QIAGEN Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|21.01.26
|QIAGEN Kaufen
|DZ BANK
|21.01.26
|QIAGEN Buy
|Jefferies & Company Inc.
|06.02.26
|QIAGEN Hold
|Deutsche Bank AG
|22.01.26
|QIAGEN Hold
|Deutsche Bank AG
|21.01.26
|QIAGEN Neutral
|UBS AG
|05.11.25
|QIAGEN Neutral
|UBS AG
|09.05.25
|QIAGEN Neutral
|UBS AG
Aktien in diesem Artikel
|QIAGEN N.V.
|43,14
|-0,29%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerBitcoin und KI-Sorgen belasten nur kurzzeitig: Dow erstmals über 50.000 Punkten -- ATX und DAX gehen fester ins Wochenende -- Asiens Börsen schließen mehrheitlich tiefer
Der heimische sowie der deutsche Markt notierten vor dem Wochenende höher. Der Dow erreichte ein Allzeithoch. Die wichtigsten asiatischen Indizes präsentierten sich am Freitag mehrheitlich schwächer.