Neue Analyse: Deutsche Bank AG bewertet Siemens-Aktie mit Hold

Deutsche Bank Research hat Siemens nach Zahlen mit einem Kursziel von 230 Euro auf "Hold" belassen. Der Technologiekonzern habe im Schlussquartal 2024/25 durchwachsen abgeschnitten und einen enttäuschenden Ergebnisausblick (EPS) auf das neue Geschäftsjahr gegeben, schrieb Gael de-Bray am Donnerstag. Zudem ziehe sich die Dekonsolidierung der Beteiligung an der Medizintechniktochter Siemens Healthineers länger als erwartet hin, und es sei weiter unklar, wie diese sich steuerlich auswirken werde.

Handelsvolumen und mehr: So entwickelt sich die Siemens-Aktie zum Zeitpunkt der Analyse

Der Siemens-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Um 11:03 Uhr verlor das Papier 4,9 Prozent auf 238,10 EUR. Hiermit verfügt die Aktienbeteiligung noch über Spielraum nach unten von 3,40 Prozent im Vergleich zum ausgegebenen Kursziel. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 589 160 Siemens-Aktien. Die Aktie kletterte auf Jahressicht 2025 um 29,2 Prozent aufwärts. Die Kennzahlen für Q4 2025 dürfte Siemens am 13.11.2025 präsentieren.

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at

