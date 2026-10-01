Symrise Aktie

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WKN DE: SYM999 / ISIN: DE000SYM9999

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Papier unter der Lupe 01.10.2026 11:52:50

Neue Analyse: Deutsche Bank AG bewertet Symrise-Aktie mit Buy

Neue Analyse: Deutsche Bank AG bewertet Symrise-Aktie mit Buy

Deutsche Bank AG-Analyst Virginie Boucher-Ferte hat sich intensiv mit dem Symrise-Papier auseinandergesetzt. Hier sind die Ergebnisse.

Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Symrise mit einem Kursziel von 103 Euro auf "Buy" belassen. Analystin Virginie Boucher-Ferte geht davon aus, dass der Aromenhersteller im dritten Quartal operativ um 5,3 Prozent gewachsen ist. Damit hätte Symrise Fahrt aufgenommen gegenüber dem zweiten Quartal und würde auch die Markterwartungen toppen, so die Expertin in ihrem am Donnerstag vorliegenden Ausblick auf die Umsatzzahlen Ende Oktober.

Zwischen Kurs und Quartal: So steht es um die Symrise-Aktie am Tag der ausführlichen Untersuchung

Der Symrise-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Um 11:36 Uhr verlor das Papier 0,8 Prozent auf 91,02 EUR. Also hat der Aktienanteil noch Spielraum von 13,16 Prozent nach oben, gemessen am festgelegten Kursziel. Zuletzt wurden über XETRA 53 994 Symrise-Aktien umgesetzt. Seit Jahresanfang 2026 schlägt ein Plus von 34,4 Prozent zu Buche. Die Vorlage der Q4 2026-Bilanz wird von Experten auf den 10.03.2027 terminiert.

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.10.2026 / 08:20 / CET


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Bildquelle: gopixa / Shutterstock.com,Symrise

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