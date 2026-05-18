BASF Aktie
WKN DE: BASF11 / ISIN: DE000BASF111
|BASF-Analyse im Blick
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18.05.2026 15:52:45
Neue Analyse: DZ BANK bewertet BASF-Aktie mit Kaufen
Die DZ Bank hat den fairen Wert für die Aktie von BASF von 55 auf 63 Euro angehoben und die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Ein starker Jahresauftakt des Chemiekonzerns und ein klarer Fokus auf den Aktionärswert trieben die Neubewertung voran, schrieb Peter Spengler in einem Kommentar am Montag.
Aktien Check: Ein detaillierter Blick auf die Performance der BASF-Aktie zur Zeit der Analyse
Die BASF-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 15:36 Uhr 0,5 Prozent im Plus bei 52,88 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 839 819 BASF-Aktien den Besitzer. Auf Jahressicht 2026 ging es für die Aktie um 24,1 Prozent nach oben.
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at
Veröffentlichung der Original-Studie: 18.05.2026 / 14:40 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.05.2026 / 14:56 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
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