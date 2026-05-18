Neue Analyse: DZ BANK bewertet BASF-Aktie mit Kaufen

Hier sind die Erkenntnisse von DZ BANK-Analyst Peter Spengler, der das BASF-Papier näher betrachtet hat.

Die DZ Bank hat den fairen Wert für die Aktie von BASF von 55 auf 63 Euro angehoben und die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Ein starker Jahresauftakt des Chemiekonzerns und ein klarer Fokus auf den Aktionärswert trieben die Neubewertung voran, schrieb Peter Spengler in einem Kommentar am Montag.

Aktien Check: Ein detaillierter Blick auf die Performance der BASF-Aktie zur Zeit der Analyse

Die BASF-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 15:36 Uhr 0,5 Prozent im Plus bei 52,88 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 839 819 BASF-Aktien den Besitzer. Auf Jahressicht 2026 ging es für die Aktie um 24,1 Prozent nach oben.

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at

Veröffentlichung der Original-Studie: 18.05.2026 / 14:40 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.05.2026 / 14:56 / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.