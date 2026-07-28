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Deutsche Telekom Aktie

Deutsche Telekom für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 555750 / ISIN: DE0005557508

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Aktie im Blick 28.07.2026 15:19:45

Neue Analyse: DZ BANK bewertet Deutsche Telekom-Aktie mit Kaufen

Neue Analyse: DZ BANK bewertet Deutsche Telekom-Aktie mit Kaufen

DZ BANK-Analyst Karsten Oblinger hat sich intensiv mit dem Deutsche Telekom-Papier auseinandergesetzt. Hier sind die Ergebnisse.

Die DZ Bank hat den fairen Wert für die Aktie von Deutsche Telekom von 37 auf 35 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Die US-Tochter T-Mobile US habe einen soliden Bericht für das zweite Quartal vorgelegt, schrieb Karsten Oblinger am Dienstag. Allerdings sei diesmal lediglich der Ausblick für den Cashflow angehoben worden, was vom Markt zunächst u?bertrieben abgestraft worden sei. Oblinbger senkte seine Zielbewertung für T-Mobile US leicht, was zum neuen fairen Wert für die T-Aktie führe.

Aktienbewertung im Detail: Die Deutsche Telekom-Aktie und ihre Entwicklung am Tag der Analyse

Im XETRA-Handel gewannen die Deutsche Telekom-Papiere um 15:02 Uhr 1,6 Prozent. Zuletzt wechselten 1 491 963 Deutsche Telekom-Aktien den Besitzer. Seit Anfang des Jahres 2026 schlägt ein Plus von 2,6 Prozent zu Buche.

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at

Veröffentlichung der Original-Studie: 28.07.2026 / 12:58 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.07.2026 / 13:02 / Zeitzone in Studie nicht angegeben


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Bildquelle: Deutsche Telekom AG

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