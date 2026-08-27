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Mercedes-Benz Group für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

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Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Analyse im Fokus 27.08.2026 17:07:45

Neue Analyse: DZ BANK bewertet Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie mit Kaufen

Neue Analyse: DZ BANK bewertet Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie mit Kaufen

DZ BANK hat eine umfassende Prüfung der Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie durchgeführt. Hier sind die festgestellten Resultate.

Die DZ Bank hat die Einstufung für Mercedes-Benz auf "Kaufen" mit einem fairen Wert von 55 Euro belassen. Analyst Michael Punzet hob in einer am Donnerstag vorliegenden Studie positiv hervor, dass die Fortschritte für Lösungen im Bereich assistiertes und automatisiertes Fahren durch Effizienzmaßnahmen unterstützt würden. Unter anderem verwies er darauf, dass Mercedes-Benz Cars die deutschlandweite Einführung der "Point-to-Point"- Navigation, ein teilautomatisiertes Fahrsystem für den Stadtverkehr, für Anfang 2027 angekündigt habe.

Vom Kursziel zum Handelsvolumen: Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie am Tag der ausführlichen Analyse

Um 16:51 Uhr wies die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 1,3 Prozent auf 45,23 EUR nach oben. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 668 832 Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktien. Die Aktie büßte auf Jahressicht 2026 um 19,4 Prozent ein.

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at

Veröffentlichung der Original-Studie: 27.08.2026 / 14:07 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.08.2026 / 15:23 / Zeitzone in Studie nicht angegeben


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Bildquelle: Vytautas Kielaitis / Shutterstock.com,iStockphoto

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