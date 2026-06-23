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WKN DE: A41HBE / ISIN: NL0015002SN0

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QIAGEN-Analyse im Fokus 23.06.2026 12:34:45

Neue Analyse: DZ BANK bewertet QIAGEN-Aktie mit Kaufen

Neue Analyse: DZ BANK bewertet QIAGEN-Aktie mit Kaufen

Hier sind die Resultate der gründlichen Untersuchung der QIAGEN-Aktie durch DZ BANK.

Die DZ Bank hat den fairen Wert für Qiagen von 38 auf 40 Euro angehoben und die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Das Thema Künstliche Intelligenz (KI) sei für den Life-Science-Zuliefersektor insgesamt deutlich "mehr Freund als Feind", resümierte Sven Kürten in einer am Dienstag vorliegenden Branchenstudie. Qiagen sei im KI-Kontext einer der vielschichtigsten Werte im Vergleichsfeld ? mit großen Chancen, aber auch spezifischen Risiken. Ein wesentlicher kurzfristiger Kurstreiber sei die erwartete Geschäftserholung im zweiten Halbjahr.

Analyse und Aktienbewertung: So präsentiert sich die QIAGEN-Aktie am Tag der Analyse

Im XETRA-Handel gewannen die QIAGEN-Papiere um 12:18 Uhr 1,4 Prozent. Zuletzt wechselten 117 796 QIAGEN-Aktien den Besitzer. Seit Anfang des Jahres 2026 sank die Aktie um 20,5 Prozent.

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at

Veröffentlichung der Original-Studie: 23.06.2026 / 10:46 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.06.2026 / 10:58 / Zeitzone in Studie nicht angegeben


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Bildquelle: QIAGEN

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