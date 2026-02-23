Neue Analyse: Goldman Sachs Group Inc. bewertet Airbus SE-Aktie mit Buy

Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Airbus von 240 auf 230 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Sam Burgess passte seine Schätzungen am Montag an die Jahresbilanz und geringere Auslieferungsziele an. Die Aktien blieben aber attraktiv, so der Analyst. Airbus stehen auf der Favoritenliste von Goldman.

Tagesaktuelle Aktienempfehlung: Die Airbus SE-Aktie im Fokus der Analyse und Bewertung

Die Airbus SE-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 10:21 Uhr 1,3 Prozent im Minus bei 187,20 EUR. Infolgedessen zeigt der Anteil noch Luft nach oben: 22,86 Prozent in Relation zum festgesetzten Kursziel. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 53 516 Airbus SE-Aktien. Für das Papier ging es seit Anfang des Jahres 2026 um 5,5 Prozent abwärts. Airbus SE dürfte die Finanzergebnisse für Q1 2026 voraussichtlich am 28.04.2026 präsentieren.

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at

Veröffentlichung der Original-Studie: 23.02.2026 / 05:54 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.