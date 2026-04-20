Neue Analyse: Goldman Sachs Group Inc. bewertet Bayer-Aktie mit Buy

Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Bayer von 54 auf 55 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Das Ergebnis des ersten Quartals dürfte über den Erwartungen liegen, schrieb James Quigley am Montag in seinem Ausblick auf den Bericht Mitte Mai. Die anstehende mündliche Verhandlung des Durnell-Falls vor dem obersten US-Gericht stehe zunächst im Fokus. Quigley wartet aber die Entscheidung ab.

Analyse und Aktienbewertung: So präsentiert sich die Bayer-Aktie am Tag der Analyse

Um 09:32 Uhr rutschte die Bayer-Aktie in der XETRA-Sitzung um 0,7 Prozent auf 40,80 EUR ab. Somit verfügt der Anteilsschein noch über einen Wachstumsspielraum von 34,80 Prozent bezogen auf das festgesetzte Kursziel. Von der Bayer-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 156 780 Stück gehandelt. Seit Jahresbeginn 2026 ging es für die Aktie um 10,2 Prozent nach oben. Bayer wird die nächste Bilanz für Q1 2026 voraussichtlich am 12.05.2026 vorlegen.

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at

Veröffentlichung der Original-Studie: 20.04.2026 / 06:23 / BST

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