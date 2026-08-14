Brenntag Aktie
WKN DE: A1DAHH / ISIN: DE000A1DAHH0
|Bewertung im Blick
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14.08.2026 13:34:47
Neue Analyse: Goldman Sachs Group Inc. bewertet Brenntag SE-Aktie mit Buy
Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Brenntag von 73 auf 76 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Anhaltende Schwankungen in den Lieferketten bedeuteten für den Chemikalienhändler vorerst weitere Chancen, schrieb Suhasini Varanasi am Donnerstag.
Aktienanalyse online: Die Brenntag SE-Aktie unter der Lupe aktueller Analysen und Bewertungen
Die Brenntag SE-Aktie konnte um 13:18 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,4 Prozent auf 60,86 EUR. Somit verfügt der Anteilsschein noch über ein Aufwärtspotenzial von 24,88 Prozent bezogen auf das festgelegte Kursziel. 23 046 Brenntag SE-Aktien wechselten zuletzt via XETRA den Besitzer. Die Aktie kletterte seit Jahresanfang 2026 um 26,9 Prozent aufwärts. Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2026 dürfte Brenntag SE am 11.11.2026 präsentieren.
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at
Veröffentlichung der Original-Studie: 13.08.2026 / 18:31 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
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