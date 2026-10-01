Deutsche Börse Aktie

Deutsche Börse für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 581005 / ISIN: DE0005810055

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Aktie im Blick 01.10.2026 14:28:48

Neue Analyse: Goldman Sachs Group Inc. bewertet Deutsche Börse-Aktie mit Neutral

Neue Analyse: Goldman Sachs Group Inc. bewertet Deutsche Börse-Aktie mit Neutral

Diese Empfehlung gibt Goldman Sachs Group Inc. für die Deutsche Börse-Aktie aus.

Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Deutsche Börse von 275 auf 295 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Analyst Oliver Carruthers hob am Mittwoch seinen Bewertungsmultiplikator für die Eschborner. Sie profitierten wie die Euronext besonders von zyklisch steigenden Handelsvolumina.

Aktieninformation im Fokus: Die Deutsche Börse-Aktie ausführlich analysiert am Tag der Goldman Sachs Group Inc.-Empfehlung

Um 14:10 Uhr sprang die Deutsche Börse-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,7 Prozent auf 288,10 EUR zu. Daher zeigt die Aktie noch Potenzial nach oben: 2,40 Prozent gemessen am festgelegten Kursziel. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 57 035 Deutsche Börse-Aktien. Für die Aktie ging es seit Jahresbeginn 2026 um 31,0 Prozent aufwärts.

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at

Veröffentlichung der Original-Studie: 30.09.2026 / 22:33 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Bildquelle: Video Media Studio Europe / Shutterstock.com,Tobias Arhelger / Shutterstock.com

Nachrichten zu Deutsche Börse AG

mehr Nachrichten

Analysen zu Deutsche Börse AG

mehr Analysen
07:30 Deutsche Börse Neutral UBS AG
01.10.26 Deutsche Börse Neutral Goldman Sachs Group Inc.
30.09.26 Deutsche Börse Overweight JP Morgan Chase & Co.
08.09.26 Deutsche Börse Buy Warburg Research
18.08.26 Deutsche Börse Buy Jefferies & Company Inc.
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Deutsche Börse AG 289,60 1,08% Deutsche Börse AG

Letzte Top-Ranking Nachrichten

10:22 Kryptowährungen im 3. Quartal 2026: Quartalsbilanz von Bitcoin, Ether & Co.
10:17 Rohstoffe im 3. Quartal 2026: Die Gewinner und Verlierer bei Öl, Gold und Co.
10:13 September 2026: Das sind die besten und schlechtesten DAX-Aktien
01.10.26 September 2026: So performten die ATX-Aktien im vergangenen Monat
01.10.26 3. Quartal 2026: So performten die DAX-Aktien im abgelaufenen Jahresviertel

Börse aktuell - Live Ticker

ATX und DAX freundlich -- Asiens Börsen letztlich im Minus - kein Handel in Shanghai
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt präsentieren sich zum Wochenschluss mit Gewinnen. An den Börsen in Asien ging es am Freitag nach unten.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen