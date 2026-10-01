Neue Analyse: Goldman Sachs Group Inc. bewertet Deutsche Börse-Aktie mit Neutral

Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Deutsche Börse von 275 auf 295 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Analyst Oliver Carruthers hob am Mittwoch seinen Bewertungsmultiplikator für die Eschborner. Sie profitierten wie die Euronext besonders von zyklisch steigenden Handelsvolumina.

Aktieninformation im Fokus: Die Deutsche Börse-Aktie ausführlich analysiert am Tag der Goldman Sachs Group Inc.-Empfehlung

Um 14:10 Uhr sprang die Deutsche Börse-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,7 Prozent auf 288,10 EUR zu. Daher zeigt die Aktie noch Potenzial nach oben: 2,40 Prozent gemessen am festgelegten Kursziel. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 57 035 Deutsche Börse-Aktien. Für die Aktie ging es seit Jahresbeginn 2026 um 31,0 Prozent aufwärts.

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at

Veröffentlichung der Original-Studie: 30.09.2026 / 22:33 / BST

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