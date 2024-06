Neue Analyse: Goldman Sachs Group Inc. bewertet EON SE-Aktie mit Buy

Goldman Sachs Group Inc. hat eine ausführliche Analyse der EON SE-Aktie vorgenommen. Hier sind die daraus resultierenden Ergebnisse.

Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für Eon auf "Buy" mit einem Kursziel von 17 Euro belassen. Wieder sinkende Zinsen und eine steigende Stromnachfrage sollten dem Energiesektor eine überdurchschnittliche Kursentwicklung ermöglichen, schrieb Analyst Alberto Gandolfi in einer am Mittwoch vorliegenden Branchenstudie. Eon gehöre zu den Profiteuren davon, genauso wie von den langfristigen Branchentrends. Die Aktie bleibe auf seiner "Conviction List" besonders überzeugender Anlageideen.

Analyse und Aktienbewertung: Eine Untersuchung der EON SE-Aktie zum Zeitpunkt der Analyse

Um 12:32 Uhr konnte die Aktie von EON SE zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,6 Prozent auf 12,64 EUR. Hiermit verfügt die Aktienbeteiligung noch über ein Aufwärtspotenzial von 34,49 Prozent im Vergleich zum ausgegebenen Kursziel. Bisher wurden heute 844 393 EON SE-Aktien gehandelt. Seit Beginn des Jahres 2024 ging es für die EON SE-Aktie um 8,3 Prozent nach oben. EON SE wird die nächste Bilanz für Q2 2024 voraussichtlich am 14.08.2024 vorlegen.

