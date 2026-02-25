Neue Analyse: Goldman Sachs Group Inc. bewertet Fresenius SE-Aktie mit Neutral

Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für Fresenius mit einem Kursziel von 50 Euro auf "Neutral" belassen. Der Ausblick liege unter den Erwartungen, schrieb Richard Felton am Mittwoch nach dem Geschäftsbericht. Der Konsens für das operative Ergebnis dürfte im mittleren einstelligen Prozentbereich sinken.

Handelsvolumen und mehr: So entwickelt sich die Fresenius SE-Aktie zum Zeitpunkt der Analyse

Die Fresenius SE-Aktie notierte im XETRA-Handel um 09:17 Uhr mit Abschlägen von 1,7 Prozent bei 49,49 EUR. Hiermit hat das Finanzpapier noch einen Zuwachsspielraum von 1,03 Prozent bezogen auf das festgelegte Kursziel. Bisher wurden via XETRA 172 025 Fresenius SE-Aktien gekauft oder verkauft. Für das Papier ging es seit Beginn des Jahres 2026 um 1,0 Prozent nach oben.

NEW YORK (dpa-AFX Analyser)

Veröffentlichung der Original-Studie: 25.02.2026 / 06:46 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



