RWE Aktie

RWE für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 703712 / ISIN: DE0007037129

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Aktuelle Analyse 07.01.2026 17:22:53

Neue Analyse: Goldman Sachs Group Inc. bewertet RWE-Aktie mit Buy

Neue Analyse: Goldman Sachs Group Inc. bewertet RWE-Aktie mit Buy

Die RWE-Aktie wurde von Goldman Sachs Group Inc. genauestens überprüft. Hier sind die Resultate.

Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für RWE auf "Buy" mit einem Kursziel von 53,50 Euro belassen. Analyst Alberto Gandolfi erwartet laut einer am Mittwoch vorliegenden Branchenstudie einen "Superzyklus". Kursrückgänge seien Kaufgelegenheiten. Dabei verwies er auf die positive Stromnachfrage wegen Rechenzentren und Elektrifizierung sowie auf die Stilllegungen von Kohle- und Kernkraft-Anlagen und die Notwendigkeit, das Stromnetz zu modernisieren. RWE und Solaria etwa seien hier Profiteure, weshalb er diese Aktien präferiere.

Aktieninformation im Fokus: Die RWE-Aktie ausführlich analysiert am Tag der Goldman Sachs Group Inc.-Empfehlung

Die Aktie legte um 17:06 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,6 Prozent auf 48,14 EUR zu. Also hat der Anteilsschein noch Spielraum von 11,13 Prozent nach oben gerechnet zum festgelegten Kursziel. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 861 109 RWE-Aktien den Besitzer.

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at

Veröffentlichung der Original-Studie: 07.01.2026 / 06:00 / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Weitere Links:

DAX 40-Titel RWE-Aktie: So viel hätte eine Investition in RWE von vor 10 Jahren abgeworfen
DAX 40-Papier RWE-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in RWE von vor 3 Jahren verdie
DAX 40-Wert RWE-Aktie: So viel Gewinn hätte eine RWE-Investition von vor einem Jahr eingebracht

Bildquelle: Andre Laaks, RWE

Nachrichten zu RWE AG St.

mehr Nachrichten