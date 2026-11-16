RWE Aktie

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WKN: 703712 / ISIN: DE0007037129

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Aktienbewertung 16.11.2026 13:37:47

Neue Analyse: Goldman Sachs Group Inc. bewertet RWE-Aktie mit Buy

Neue Analyse: Goldman Sachs Group Inc. bewertet RWE-Aktie mit Buy

Das RWE-Papier wurde von Goldman Sachs Group Inc.-Analyst Alberto Gandolfi genauer unter die Lupe genommen.

Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für RWE von 75 auf 74 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst Alberto Gandolfi passte seine Schätzungen am Freitag an die Neunmonatszahlen des Energiekonzerns an.

Aktieninformation im Fokus: Die RWE-Aktie ausführlich analysiert am Tag der Goldman Sachs Group Inc.-Empfehlung

Die RWE-Aktie wies um 13:21 Uhr Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 0,7 Prozent auf 59,14 EUR abwärts. Infolgedessen zeigt der Anteil noch ein Aufwärtspotenzial von 25,13 Prozent in Relation zum festgesetzten Kursziel. Zuletzt wechselten via XETRA 167 066 RWE-Aktien den Besitzer. Der Anteilsschein kletterte auf Jahressicht 2026 um 33,2 Prozent.

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at

Veröffentlichung der Original-Studie: 13.11.2026 / 10:51 / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Bildquelle: Dennis Diatel / Shutterstock.com

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