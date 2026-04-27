SAP Aktie
WKN: 716460 / ISIN: DE0007164600
|Aktie auf dem Prüfstand
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27.04.2026 10:37:47
Neue Analyse: Goldman Sachs Group Inc. bewertet SAP SE-Aktie mit Buy
Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für SAP von 260 auf 230 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Der aus Cloudverträgen in den nächsten zwölf Monaten zu erwartende Umsatz (current cloud backlog - CCB) habe sich im unsicheren Umfeld als robust erwiesen, schrieb Mohammed Moawalla am Freitagabend im Resümee des Quartalsberichts. Der Fokus liege nun auf der Produkt-Roadmap der SAPPHIRE-Konferenz.
Vom Kursziel zum Handelsvolumen: Die SAP SE-Aktie am Tag der ausführlichen Analyse
Die SAP SE-Aktie notierte im XETRA-Handel um 10:21 Uhr bei 147,30 EUR und damit auf dem Niveau des Vortages. Infolgedessen zeigt das Papier noch Anstiegschancen von 56,14 Prozent in Relation zur festgesetzten Kursmarke. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 297 896 SAP SE-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten. Bei der Aktie schlägt seit Beginn des Jahres 2026 ein Minus von 29,3 Prozent zu Buche. Voraussichtlich am 23.07.2026 dürfte SAP SE Anlegern einen Blick in die Q2 2026-Bilanz gewähren.
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at
Veröffentlichung der Original-Studie: 24.04.2026 / 19:50 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
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