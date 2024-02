Neue Analyse: Goldman Sachs Group Inc. bewertet Volkswagen (VW) vz-Aktie mit Neutral

Goldman Sachs Group Inc. hat die Volkswagen (VW) vz-Aktie unter die Lupe genommen, und hier sind die detaillierten Ergebnisse.

Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Volkswagen von 139 auf 146 Euro angehoben und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Die Auslieferungszahlen des Autobauers für Januar belegten einen soliden Jahresstart, der vor allem dem starken-China-Geschäft zu verdanken sei, schrieb Analyst George Galliers in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Auf Jahressicht rechne er allerdings mit einer Entwicklung auf Vorjahresniveau. Im Schlussquartal 2023 sollten die Wolfsburger ihre Profitabilität verbessert haben und dürften diesen Trend 2024 fortsetzen. Daher hob er seine operativen Ergebnisschätzungen an.

Die Volkswagen (VW) vz-Aktie musste am 16.02.2024 um 23:20 Uhr Verluste hinnehmen. Im NASDAQ OTC-Handel ging es um 0,4 Prozent auf 127,50 USD abwärts. Hiermit verfügt die Aktienbeteiligung noch über ein Aufwärtspotenzial von 23,30 Prozent im Vergleich zum ausgegebenen Kursziel. Zuletzt betrug der Umsatz im NASDAQ OTC-Handel 895 Volkswagen (VW) vz-Aktien. Das Papier gewann seit Jahresanfang 2024 3,7 Prozent. Die kommende Q4 2023-Kennzahlen werden voraussichtlich am 13.03.2024 veröffentlicht.

