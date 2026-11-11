Siemens Energy Aktie
WKN DE: ENER6Y / ISIN: DE000ENER6Y0
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11.11.2026 09:48:09
Neue Analyse: Jefferies & Company Inc. bewertet Siemens Energy-Aktie mit Buy
Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Siemens Energy nach Zahlen mit einem Kursziel von 210 Euro auf "Buy" belassen. Das vierte Geschäftsquartal bringe Vertrauen in die weitere Entwicklung des Energietechnik-Konzerns, schrieb Lucas Ferhani am Mittwoch. Die Prognose für das neue Geschäftsjahr liege im Hinblick auf die Segmente erst einmal im erwarteten Rahmen. Der Ausblick auf das Geschäftsjahr 2030 sei aber ein Meilenstein. Die Schätzungen könnten daraufhin im zweistelligen Prozentbereich steigen.
Analyse und Aktienbewertung: Eine Untersuchung der Siemens Energy-Aktie zum Zeitpunkt der Analyse
Die Siemens Energy-Aktie konnte um 09:32 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 7,4 Prozent auf 128,74 EUR. Also hat der Aktienanteil noch ein Aufwärtspotenzial von 63,12 Prozent, gemessen am festgelegten Kursziel. Zuletzt stieg das Handelsvolumen via XETRA auf 694 350 Siemens Energy-Aktien. Seit Anfang des Jahres 2026 schlägt ein Plus von 7,4 Prozent zu Buche. Die Vorlage der Q4 2026-Finanzergebnisse wird am 11.11.2026 erwartet.
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at
Veröffentlichung der Original-Studie: 11.11.2026 / 02:20 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.11.2026 / 02:20 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
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