Volkswagen Aktie
WKN: 766403 / ISIN: DE0007664039
|Aktienanalyse
|
14.10.2026 13:43:47
Neue Analyse: Jefferies & Company Inc. bewertet Volkswagen (VW) vz-Aktie mit Buy
Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Volkswagen nach einer Telefonkonferenz vor den Quartalszahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 120 Euro belassen. Die Tonalität beim "pre-close call" des Autokonzerns sei angesichts des Drucks in den kommenden Quartalen angemessen nüchtern gewesen, schrieb Philippe Houchois in einem am Mittwoch vorliegenden Ausblick.
Tagesaktuelle Aktienempfehlung: Die Volkswagen (VW) vz-Aktie im Fokus der Analyse und Bewertung
Die Volkswagen (VW) vz-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 13:27 Uhr 0,9 Prozent im Minus bei 68,26 EUR. Infolgedessen zeigt der Anteil noch Luft nach oben: 75,80 Prozent in Relation zum festgesetzten Kursziel. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 291 920 Volkswagen (VW) vz-Aktien. Für das Papier ging es seit Anfang des Jahres 2026 um 29,7 Prozent abwärts. Volkswagen (VW) vz dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2026 voraussichtlich am 29.10.2026 präsentieren.
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at
Veröffentlichung der Original-Studie: 13.10.2026 / 17:29 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.10.2026 / 17:29 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Volkswagen (VW) AG Vz.
|
12:27
|Gewinne in Frankfurt: LUS-DAX zeigt sich am Mittwochmittag fester (finanzen.at)
|
12:27
|Börse Frankfurt in Grün: DAX mittags mit Zuschlägen (finanzen.at)
|
11:44
|ROUNDUP/Datenleck bei Autohaus-Software: Betrugsversuche befürchtet (dpa-AFX)
|
09:29
|Börse Frankfurt in Grün: DAX zum Handelsstart freundlich (finanzen.at)
|
09:29
|Gewinne in Frankfurt: LUS-DAX zum Start mit Kursplus (finanzen.at)
|
06:37
|Datenleck bei Autohaus-Software: Betrugsversuche befürchtet (dpa-AFX)
|
06:21
|Erste Schätzungen: Volkswagen (VW) vz gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt (finanzen.net)
|
13.10.26
|Starker Wochentag in Frankfurt: Zum Ende des Dienstagshandels Pluszeichen im LUS-DAX (finanzen.at)
Analysen zu Volkswagen (VW) AG Vz.
|12:52
|Volkswagen Buy
|Jefferies & Company Inc.
|13.10.26
|Volkswagen Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|13.10.26
|Volkswagen Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|13.10.26
|Volkswagen Buy
|Deutsche Bank AG
|12.10.26
|Volkswagen Buy
|Jefferies & Company Inc.
|12:52
|Volkswagen Buy
|Jefferies & Company Inc.
|13.10.26
|Volkswagen Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|13.10.26
|Volkswagen Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|13.10.26
|Volkswagen Buy
|Deutsche Bank AG
|12.10.26
|Volkswagen Buy
|Jefferies & Company Inc.
|12:52
|Volkswagen Buy
|Jefferies & Company Inc.
|13.10.26
|Volkswagen Buy
|Deutsche Bank AG
|12.10.26
|Volkswagen Buy
|Jefferies & Company Inc.
|29.09.26
|Volkswagen Buy
|Deutsche Bank AG
|22.09.26
|Volkswagen Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|11.03.25
|Volkswagen Sell
|UBS AG
|21.01.25
|Volkswagen Sell
|UBS AG
|13.01.25
|Volkswagen Sell
|UBS AG
|23.12.24
|Volkswagen Sell
|UBS AG
|03.12.24
|Volkswagen Sell
|UBS AG
|13.10.26
|Volkswagen Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|13.10.26
|Volkswagen Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|09.10.26
|Volkswagen Neutral
|UBS AG
|23.09.26
|Volkswagen Market-Perform
|Bernstein Research
|22.09.26
|Volkswagen Market-Perform
|Bernstein Research
Aktien in diesem Artikel
|Volkswagen (VW) AG Vz.
|68,18
|-0,29%