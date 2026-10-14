Volkswagen Aktie

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WKN: 766403 / ISIN: DE0007664039

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Aktienanalyse 14.10.2026 13:43:47

Neue Analyse: Jefferies & Company Inc. bewertet Volkswagen (VW) vz-Aktie mit Buy

Neue Analyse: Jefferies & Company Inc. bewertet Volkswagen (VW) vz-Aktie mit Buy

Hier sind die Erkenntnisse von Jefferies & Company Inc.-Analyst Philippe Houchois, der das Volkswagen (VW) vz-Papier näher betrachtet hat.

Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Volkswagen nach einer Telefonkonferenz vor den Quartalszahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 120 Euro belassen. Die Tonalität beim "pre-close call" des Autokonzerns sei angesichts des Drucks in den kommenden Quartalen angemessen nüchtern gewesen, schrieb Philippe Houchois in einem am Mittwoch vorliegenden Ausblick.

Tagesaktuelle Aktienempfehlung: Die Volkswagen (VW) vz-Aktie im Fokus der Analyse und Bewertung

Die Volkswagen (VW) vz-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 13:27 Uhr 0,9 Prozent im Minus bei 68,26 EUR. Infolgedessen zeigt der Anteil noch Luft nach oben: 75,80 Prozent in Relation zum festgesetzten Kursziel. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 291 920 Volkswagen (VW) vz-Aktien. Für das Papier ging es seit Anfang des Jahres 2026 um 29,7 Prozent abwärts. Volkswagen (VW) vz dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2026 voraussichtlich am 29.10.2026 präsentieren.

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at

Veröffentlichung der Original-Studie: 13.10.2026 / 17:29 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.10.2026 / 17:29 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Bildquelle: gopixa / Shutterstock.com

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