GEA Aktie
WKN: 660200 / ISIN: DE0006602006
|Papier unter der Lupe
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11.08.2026 11:22:47
Neue Analyse: Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) bewertet GEA-Aktie mit Buy
Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Gea auf "Buy" mit einem Kursziel von 74 Euro belassen. Der Halbjahresbericht des Anlagenbauers habe die vorab veröffentlichten Eckdaten zum zweiten Quartal bestätigt, schrieb Robert-Jan van der Horst in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Aus dem Bericht gehe zudem hervor, dass das Wachstum von neuen Maschinen vorangetrieben werde, insbesondere in den Segmenten Agrartechnik und Pure Flow Processing.
Aktien Check: Ein detaillierter Blick auf die Performance der GEA-Aktie zur Zeit der Analyse
Um 11:06 Uhr stieg die GEA-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,4 Prozent auf 64,35 EUR. Somit verfügt der Anteilsschein noch über ein Aufwärtspotenzial von 15,00 Prozent bezogen auf das festgelegte Kursziel. Zuletzt wurden über XETRA 41 908 GEA-Aktien umgesetzt. Bei der Aktie schlägt seit Jahresbeginn 2026 ein Plus von 13,8 Prozent zu Buche. Die Vorlage der Finanzergebnisse für Q3 2026 wird für den 09.11.2026 terminiert.
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at
Veröffentlichung der Original-Studie: 10.08.2026 / 16:05 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
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