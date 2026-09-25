Neue Analyse: Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) bewertet Rheinmetall-Aktie mit Buy

Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Rheinmetall mit einem Kursziel von 1600 Euro auf "Buy" belassen. Eine Erholung der deutschen Wirtschaft überlagere derzeit das politische Grundrauschen in Deutschland, schrieb Chris Armstrong am Donnerstag in seiner Strategiestudie. Konjunkturell gebe es positive Anzeichen dank fiskalpolitischer Impulse und steigender Exporte. Eine optimistischere Einschätzung deutscher Aktien sei daher gerechtfertigt. Als Profiteure der staatlichen Ausgabenpolitik seien Rheinmetall, Renk und OHB seine "Top Picks" im Luftfahrt-, Raumfahrt- und Rüstungssegment.

Aktienauswertung: Die Rheinmetall-Aktie im Zentrum tagesaktueller Analysen und Bewertungen

Die Rheinmetall-Aktie notierte um 11:27 Uhr im XETRA-Handel in Rot und verlor 2,0 Prozent auf 970,30 EUR. Hiermit hat das Finanzpapier noch einen Zuwachsspielraum von 64,90 Prozent bezogen auf das festgelegte Kursziel. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 47 190 Rheinmetall-Aktien. Das Papier sank seit Jahresbeginn 2026 um 37,2 Prozent. Die Ergebnisse für Q3 2026 dürfte Rheinmetall am 05.11.2026 vorlegen.

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at

Veröffentlichung der Original-Studie: 24.09.2026 / 17:51 / GMT

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