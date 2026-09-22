Vonovia Aktie
WKN DE: A1ML7J / ISIN: DE000A1ML7J1
|Aktienbewertung
|
22.09.2026 14:04:47
Neue Analyse: Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) bewertet Vonovia SE-Aktie mit Buy
Berenberg hat die Einstufung für Vonovia nach einem Gespräch auf einer Konferenz der Privatbank mit einem Kursziel von 34,50 Euro auf "Buy" belassen. Das Immobilienunternehmen habe seine hohe Belastbarkeit der Gewinnentwicklung betont, schrieb Kai Klose am Montag. Angesichts des Wahlergebnisses in Berlin sei die Auffassung bekräftigt worden, dass die Enteignung großer Wohnungsunternehmen in Berlin verfassungswidrig wäre.
Aktieninformation im Fokus: Die Vonovia SE-Aktie ausführlich analysiert am Tag der Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)-Empfehlung
Ohne große Ausschläge präsentierte sich um 13:48 Uhr die Vonovia SE-Aktie. Der Anteilsschein notierte via XETRA bei 17,47 EUR. Aufgrund dessen weist das Papier noch eine Kurssteigerungsmöglichkeit von 97,54 Prozent bezogen auf das festgesetzte Kursziel auf. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 2 730 683 Vonovia SE-Aktien den Besitzer. Seit Jahresanfang 2026 ging es für die Aktie um 24,6 Prozent nach unten. Mit der Quartalsbilanzvorlage von Vonovia SE wird am 04.11.2026 gerechnet.
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.09.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
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