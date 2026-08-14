Neue Analyse: JP Morgan Chase & Co. bewertet Allianz-Aktie mit Neutral

JP Morgan Chase & Co. hat die Allianz-Aktie unter die Lupe genommen, und hier sind die detaillierten Ergebnisse.

Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Allianz von 430 auf 460 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Nach den Quartalszahlen des Versicherers habe er seine operativen Ergebnisprognosen für die Jahre bis 2028 erhöht, schrieb Kamran M Hossain in einer am Freitag vorliegenden Einschätzung. Das Kurspotenzial sei aber begrenzt.

Analyse und Aktienbewertung: Eine Untersuchung der Allianz-Aktie zum Zeitpunkt der Analyse

Um 17:18 Uhr sprang die Allianz-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 1,0 Prozent auf 442,20 EUR zu. Also hat der Aktienanteil noch Spielraum von 4,03 Prozent nach oben, gemessen am festgelegten Kursziel. Zuletzt wechselten 215 350 Allianz-Aktien den Besitzer. Bei der Aktie schlägt seit Anfang des Jahres 2026 ein Plus von 18,5 Prozent zu Buche. Allianz dürfte die Quartalsergebnisse für Q3 2026 voraussichtlich am 12.11.2026 präsentieren.

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at

Veröffentlichung der Original-Studie: 14.08.2026 / 15:27 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.08.2026 / 15:28 / BST





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