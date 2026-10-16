Neue Analyse: JP Morgan Chase & Co. bewertet Bayer-Aktie mit Overweight

JP Morgan Chase & Co. hat eine umfassende Prüfung der Bayer-Aktie durchgeführt. Hier sind die festgestellten Resultate.

Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Bayer vor Quartalszahlen auf "Overweight" mit einem Kursziel von 61 Euro belassen. Seine Umsatzprognose liege 2 Prozent über der Konsensschätzung, schrieb Richard Vosser in einer am Freitag vorliegenden Studie. Das operative Ergebnis (Ebitda) des Pharma- und Agrarchemiekonzerns erwartet er hingegen 6 Prozent unter der durchschnittlichen Markterwartung. Der Pharma- und Agrarchemiekonzern dürfte indes den Jahresausblick bestätigen, was bei Anleger zu Zuversicht führen dürfte.

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Die Bayer-Aktie notierte um 14:03 Uhr im XETRA-Handel in Rot und verlor 0,7 Prozent auf 44,12 EUR. Also hat die Aktie noch einen Anstiegsspielraum von 38,26 Prozent, gemessen am festgelegten Kursziel. Im heutigen Handel wurden bisher 878 563 Bayer-Aktien umgesetzt. Auf Jahressicht 2026 gewann der Anteilsschein 19,6 Prozent. Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2026 dürfte Bayer am 03.11.2026 vorlegen.

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at

Veröffentlichung der Original-Studie: 16.10.2026 / 11:50 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.10.2026 / 11:50 / BST



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