Neue Analyse: JP Morgan Chase & Co. bewertet Daimler Truck-Aktie mit Overweight

JP Morgan Chase & Co.-Analyst Jose M Asumendi hat sich intensiv mit dem Daimler Truck-Papier auseinandergesetzt. Hier sind die Ergebnisse.

Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Daimler Truck mit einem Kursziel von 50 Euro auf "Overweight" belassen. Der Ausblick auf das dritte Quartal deute auf erneut solide Resultate hin, schrieb Jose Asumendi am Freitag nach endgültigen Ergebnissen des zweiten Quartals. Seine Gewinnschätzungen bis ins Jahr 2028 habe er gekürzt, mit Aussicht auf eine deutliche Verbesserung danach durch das Ergreifen richtiger Schritte.

Aktienbewertung im Detail: Die Daimler Truck-Aktie und ihre Entwicklung am Tag der Analyse

Um 12:16 Uhr fiel die Daimler Truck-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 3,8 Prozent auf 46,24 EUR ab. Daher zeigt die Aktie noch ein Aufwärtspotenzial von 8,13 Prozent gemessen am festgelegten Kursziel. Zuletzt wurden via XETRA 799 774 Daimler Truck-Aktien umgesetzt. Seit Jahresbeginn 2026 stieg die Aktie um 29,5 Prozent. Die nächste Bilanzvorlage dürfte am 07.08.2026 erfolgen.

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at

Veröffentlichung der Original-Studie: 07.08.2026 / 06:38 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.08.2026 / 06:49 / BST



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