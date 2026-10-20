Neue Analyse: JP Morgan Chase & Co. bewertet Deutsche Börse-Aktie mit Overweight

JP Morgan Chase & Co. hat die Deutsche Börse-Aktie unter die Lupe genommen, und hier sind die detaillierten Ergebnisse.

Die US-Bank JPMorgan hat Deutsche Börse auf "Overweight" belassen. Die europäischen Börsenbetreiber hätten sowohl im Aktien-Kassageschäft als auch mit Derivaten einen starken Start ins laufende Quartal hingelegt, schrieb Enrico Bolzoni in einer am Dienstag vorliegenden Branchenbetrachtung.

Aktienauswertung: Die Deutsche Börse-Aktie im Zentrum tagesaktueller Analysen und Bewertungen

Bei der Deutsche Börse-Aktie ließ sich um 11:56 Uhr kaum Bewegung zum Vortag ausmachen. Im XETRA-Handel hat das Papier einen Wert von 307,80 EUR. 68 579 Deutsche Börse-Aktien wechselten zuletzt via XETRA den Besitzer. Für die Aktie ging es seit Anfang des Jahres 2026 um 40,0 Prozent aufwärts.

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at

Veröffentlichung der Original-Studie: 19.10.2026 / 17:34 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.10.2026 / 00:15 / BST





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