BMW Aktie

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WKN: 519000 / ISIN: DE0005190003

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Experten-Einschätzung 04.11.2026 13:58:47

Neue Analyse: RBC Capital Markets bewertet BMW-Aktie mit Sector Perform

Neue Analyse: RBC Capital Markets bewertet BMW-Aktie mit Sector Perform

RBC Capital Markets hat die BMW-Aktie unter die Lupe genommen, und hier sind die detaillierten Ergebnisse.

Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für BMW nach einer Gewinnwarnung auf "Sector Perform" mit einem Kursziel von 58 Euro belassen. Das Geschäft des Automobilherstellers auf dem chinesischen Absatzmarkt sei im dritten Quartal auf Jahressicht um ein Viertel zurückgegangen, schrieb Tom Narayan in einer am Mittwoch vorliegenden Studie.

Analyse und Aktienbewertung: Eine Untersuchung der BMW-Aktie zum Zeitpunkt der Analyse

Um 13:42 Uhr sprang die BMW-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 1,5 Prozent auf 58,66 EUR zu. Also hat der Aktienanteil noch Abwärtsspielraum von 1,13 Prozent, gemessen am festgelegten Kursziel. Zuletzt wechselten 598 304 BMW-Aktien den Besitzer. Bei der Aktie schlägt seit Anfang des Jahres 2026 ein Minus von 33,4 Prozent zu Buche.

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at

Veröffentlichung der Original-Studie: 04.11.2026 / 06:38 / EST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.11.2026 / 06:38 / EST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Bildquelle: gopixa / Shutterstock.com,Ninelle / Shutterstock.com

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