Neue Analyse: RBC Capital Markets bewertet GEA-Aktie mit Sector Perform

Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Gea auf "Sector Perform" mit einem Kursziel von 56 Euro belassen. Ein Analystenteam um Mark Fielding stellte sich in einer am Dienstag vorliegenden Studie zum Kapitalgütersektor die Frage, ob es 2026 endlich die Erholung geben wird, die man sich im zweiten Halbjahr verspreche. Das Wirtschaftsumfeld bleibe aber unsicher und so dürften die Ausblicke in der Branche nicht besonders optimistisch klingen. Weil die Bewertungen im Sektor nicht generell günstig seien, sollten Anleger bei Einzelwerten selektiv vorgehen. Seine Favoriten sind Metso, Weir, Siemens Energy, Rotork, Rolls-Royce und Melrose.

Zwischen Kursziel und Realität: Die GEA-Aktie im Detail am Tag der Analyse

Die GEA-Aktie musste um 14:19 Uhr im XETRA-Handel abgeben und fiel um 1,7 Prozent auf 59,50 EUR. Hiermit hat das Finanzpapier noch einen Abschwungsspielraum von 5,88 Prozent bezogen auf das festgelegte Kursziel. Der Tagesumsatz der GEA-Aktie belief sich zuletzt auf 38 608 Aktien. Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 09.03.2026 erfolgen.

