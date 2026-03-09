Neue Analyse: RBC Capital Markets bewertet GEA-Aktie mit Sector Perform

Die GEA-Aktie wurde von RBC Capital Markets einer gründlichen Prüfung unterzogen. Das sind die festgestellten Ergebnisse.

Die kanadische Bank RBC hat Gea nach vollständigen Geschäftszahlen für das vergangene Quartal mit einem Kursziel von 56 Euro auf "Sector Perform" belassen. Das Ergebnis vor Zinsen und Steuern (Ebit) und noch deutlicher das Nettoergebnis hätten die Erwartungen verfehlt, schrieb Sebastian Kuenne am Montag in seiner ersten Reaktion. Das margenträchtige Geschäft mit Komponenten und Verfahrenstechnik (SFT) habe enttäuscht. Dazu fielen die Restrukturierungsaufwendungen überraschend hoch aus.

Aktien Check: Ein detaillierter Blick auf die Performance der GEA-Aktie zur Zeit der Analyse

Die GEA-Aktie wies um 12:03 Uhr kaum Veränderungen aus. Im XETRA-Handel notierte das Papier bei 60,80 EUR. Also hat die Aktie noch einen Abstiegsspielraum von 7,89 Prozent, gemessen am festgelegten Kursziel. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 113 633 GEA-Aktien. Seit Jahresanfang 2026 gewann die Aktie 5,2 Prozent. GEA wird die nächste Bilanz für Q4 2025 voraussichtlich am 09.03.2026 vorlegen.

