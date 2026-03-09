GEA Aktie
WKN: 660200 / ISIN: DE0006602006
|Aktuelle Analyse
|
09.03.2026 12:19:53
Neue Analyse: RBC Capital Markets bewertet GEA-Aktie mit Sector Perform
Die kanadische Bank RBC hat Gea nach vollständigen Geschäftszahlen für das vergangene Quartal mit einem Kursziel von 56 Euro auf "Sector Perform" belassen. Das Ergebnis vor Zinsen und Steuern (Ebit) und noch deutlicher das Nettoergebnis hätten die Erwartungen verfehlt, schrieb Sebastian Kuenne am Montag in seiner ersten Reaktion. Das margenträchtige Geschäft mit Komponenten und Verfahrenstechnik (SFT) habe enttäuscht. Dazu fielen die Restrukturierungsaufwendungen überraschend hoch aus.
Aktien Check: Ein detaillierter Blick auf die Performance der GEA-Aktie zur Zeit der Analyse
Die GEA-Aktie wies um 12:03 Uhr kaum Veränderungen aus. Im XETRA-Handel notierte das Papier bei 60,80 EUR. Also hat die Aktie noch einen Abstiegsspielraum von 7,89 Prozent, gemessen am festgelegten Kursziel. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 113 633 GEA-Aktien. Seit Jahresanfang 2026 gewann die Aktie 5,2 Prozent. GEA wird die nächste Bilanz für Q4 2025 voraussichtlich am 09.03.2026 vorlegen.
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at
Veröffentlichung der Original-Studie: 09.03.2026 / 03:54 / EST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.03.2026 / 03:54 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Aktien in diesem Artikel
|GEA
|62,90
|3,20%
