Scout24 Aktie
WKN DE: A12DM8 / ISIN: DE000A12DM80
|Bewertung im Blick
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29.04.2026 09:48:07
Neue Analyse: RBC Capital Markets bewertet Scout24-Aktie mit Outperform
Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Scout24 nach Zahlen mit einem Kursziel von 115 Euro auf "Outperform" belassen. Der Portalbetreiber habe im ersten Quartal leicht die Erwartungen übertroffen, schrieb Analyst Ross Broadfoot am Mittwochmorgen. Der Ausblick sei bestätigt worden.
Aktienanalyse online: Die Scout24-Aktie unter der Lupe aktueller Analysen und Bewertungen
Die Scout24-Aktie konnte um 09:30 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 4,7 Prozent auf 70,65 EUR. Somit verfügt der Anteilsschein noch über ein Aufwärtspotenzial von 62,77 Prozent bezogen auf das festgelegte Kursziel. 51 414 Scout24-Aktien wechselten zuletzt via XETRA den Besitzer. Das Papier gab seit Jahresanfang 2026 um 17,7 Prozent nach. Die kommenden Finanzergebnisse für Q1 2026 dürfte Scout24 am 29.04.2026 präsentieren.
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at
Veröffentlichung der Original-Studie: 29.04.2026 / 02:03 / EDT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.04.2026 / 02:03 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
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