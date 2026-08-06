Siemens Aktie

Siemens für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 723610 / ISIN: DE0007236101

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Aktie unter die Lupe 06.08.2026 09:45:11

Neue Analyse: RBC Capital Markets bewertet Siemens-Aktie mit Sector Perform

Neue Analyse: RBC Capital Markets bewertet Siemens-Aktie mit Sector Perform

Die detaillierte Analyse des Siemens-Papiers wurde von RBC Capital Markets-Analyst Mark Fielding durchgeführt.

Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Siemens mit einem Kursziel von 280 Euro auf "Sector Perform" belassen. Auftragseingang und Gewinne hätten die Erwartungen getoppt, schrieb Mark Fielding am Donnerstag nach dem Quartalsbericht. Das Ergebnisziel für das Gesamtjahr sei angehoben worden, der Konsens liege allerdings bereits in diesem Bereich.

Handelsvolumen und mehr: So entwickelt sich die Siemens-Aktie zum Zeitpunkt der Analyse

Das Papier von Siemens befand sich um 09:29 Uhr im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 5,1 Prozent auf 271,40 EUR ab. Daher zeigt die Aktie noch Potenzial nach oben: 3,17 Prozent gemessen am festgelegten Kursziel. 429 213 Siemens-Aktien wechselten zuletzt via XETRA den Besitzer. Das Papier legte seit Jahresbeginn 2026 um 15,9 Prozent zu. Siemens dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2026 voraussichtlich am 06.08.2026 präsentieren.

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at

Veröffentlichung der Original-Studie: 06.08.2026 / 02:12 / EDT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.08.2026 / 02:12 / EDT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Bildquelle: gopixa / Shutterstock.com

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