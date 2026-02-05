Siemens Healthineers Aktie
WKN DE: SHL100 / ISIN: DE000SHL1006
|Analyse im Blick
|
05.02.2026 09:18:07
Neue Analyse: RBC Capital Markets bewertet Siemens Healthineers-Aktie mit Outperform
Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Siemens Healthineers mit einem Kursziel von 55 Euro auf "Outperform" belassen. Das starke Geschäft mit Bildgebungstechnik und die Marge in der Präzisionsmedizin würden vom schwächeren Diagnostikbereich ausgebremst, schrieb Natalia Webster am Donnerstag nach Zahlen.
Handelsvolumen und mehr: So entwickelt sich die Siemens Healthineers-Aktie zum Zeitpunkt der Analyse
Die Aktie notierte um 09:02 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,4 Prozent auf 42,99 EUR zu. Daher zeigt die Aktie noch ein Aufwärtspotenzial von 27,94 Prozent gemessen am festgelegten Kursziel. Bisher wurden heute 56 515 Siemens Healthineers-Aktien gehandelt. Seit Beginn des Jahres 2026 ging es für die Aktie um 4,3 Prozent abwärts. Für das laufende Jahresviertel Q1 2026 wird am 05.02.2026 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at
Veröffentlichung der Original-Studie: 05.02.2026 / 02:09 / EST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.02.2026 / 02:09 / EST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Analysen zu Siemens Healthineers AG
|08:25
|Siemens Healthineers Outperform
|RBC Capital Markets
|08:24
|Siemens Healthineers Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|04.02.26
|Siemens Healthineers Overweight
|Barclays Capital
|03.02.26
|Siemens Healthineers Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|02.02.26
|Siemens Healthineers Overweight
|Barclays Capital
|22.01.26
|Siemens Healthineers Neutral
|UBS AG
|15.01.26
|Siemens Healthineers Neutral
|UBS AG
|06.01.26
|Siemens Healthineers Hold
|Deutsche Bank AG
|04.12.25
|Siemens Healthineers Hold
|Deutsche Bank AG
|18.11.25
|Siemens Healthineers Neutral
|UBS AG
Aktien in diesem Artikel
|Siemens Healthineers AG
|42,91
|0,16%
