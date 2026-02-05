Neue Analyse: RBC Capital Markets bewertet Siemens Healthineers-Aktie mit Outperform

Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Siemens Healthineers mit einem Kursziel von 55 Euro auf "Outperform" belassen. Das starke Geschäft mit Bildgebungstechnik und die Marge in der Präzisionsmedizin würden vom schwächeren Diagnostikbereich ausgebremst, schrieb Natalia Webster am Donnerstag nach Zahlen.

Handelsvolumen und mehr: So entwickelt sich die Siemens Healthineers-Aktie zum Zeitpunkt der Analyse

Die Aktie notierte um 09:02 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,4 Prozent auf 42,99 EUR zu. Daher zeigt die Aktie noch ein Aufwärtspotenzial von 27,94 Prozent gemessen am festgelegten Kursziel. Bisher wurden heute 56 515 Siemens Healthineers-Aktien gehandelt. Seit Beginn des Jahres 2026 ging es für die Aktie um 4,3 Prozent abwärts. Für das laufende Jahresviertel Q1 2026 wird am 05.02.2026 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

