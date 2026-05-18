Neue Analyse: RBC Capital Markets bewertet Zalando-Aktie mit Outperform

Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Zalando mit einem Kursziel von 28 Euro auf "Outperform" belassen. Richard Chamberlain beschäftigte sich am Sonntag mit Aktionärsrückflüssen - und zog das Fazit, dass sie in diesem Jahr im Einzelhandelsbereich vor allem von der Verteilung überschüssiger Barmittel abhängen. Bei dem Online-Händler Zalando verwies er auf den im März vorgestellten Rahmenplan, was die Kapitalverwendung betrifft.

Aktienauswertung: Die Zalando-Aktie im Zentrum tagesaktueller Analysen und Bewertungen

Der Zalando-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Um 13:06 Uhr verlor das Papier 0,6 Prozent auf 19,21 EUR. Infolgedessen zeigt der Anteil noch Luft nach oben: 45,76 Prozent in Relation zum festgesetzten Kursziel. Zuletzt wechselten 507 178 Zalando-Aktien den Besitzer. Das Papier fiel seit Jahresanfang 2026 um 24,2 Prozent zurück. Die Quartalsbilanz für Q2 2026 wird am 04.08.2026 erwartet.

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at

Veröffentlichung der Original-Studie: 17.05.2026 / 17:46 / EDT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.05.2026 / 00:45 / EDT



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