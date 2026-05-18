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WKN DE: ZAL111 / ISIN: DE000ZAL1111

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Experten-Analyse 18.05.2026 13:22:47

Neue Analyse: RBC Capital Markets bewertet Zalando-Aktie mit Outperform

Neue Analyse: RBC Capital Markets bewertet Zalando-Aktie mit Outperform

RBC Capital Markets-Analyst Richard Chamberlain hat eine umfassende Analyse des Zalando-Papiers vorgenommen. Hier sind die festgestellten Erkenntnisse.

Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Zalando mit einem Kursziel von 28 Euro auf "Outperform" belassen. Richard Chamberlain beschäftigte sich am Sonntag mit Aktionärsrückflüssen - und zog das Fazit, dass sie in diesem Jahr im Einzelhandelsbereich vor allem von der Verteilung überschüssiger Barmittel abhängen. Bei dem Online-Händler Zalando verwies er auf den im März vorgestellten Rahmenplan, was die Kapitalverwendung betrifft.

Aktienauswertung: Die Zalando-Aktie im Zentrum tagesaktueller Analysen und Bewertungen

Der Zalando-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Um 13:06 Uhr verlor das Papier 0,6 Prozent auf 19,21 EUR. Infolgedessen zeigt der Anteil noch Luft nach oben: 45,76 Prozent in Relation zum festgesetzten Kursziel. Zuletzt wechselten 507 178 Zalando-Aktien den Besitzer. Das Papier fiel seit Jahresanfang 2026 um 24,2 Prozent zurück. Die Quartalsbilanz für Q2 2026 wird am 04.08.2026 erwartet.

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at

Veröffentlichung der Original-Studie: 17.05.2026 / 17:46 / EDT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.05.2026 / 00:45 / EDT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Bildquelle: Alexey Goosev / Shutterstock.com

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