Neue Analyse: UBS AG bewertet Deutsche Börse-Aktie mit Neutral

Hier sind die Erkenntnisse von UBS AG-Analyst Michael Werner, der das Deutsche Börse-Papier näher betrachtet hat.

Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Deutsche Börse auf "Neutral" mit einem Kursziel von 265 Euro belassen. Analyst Michael Werner kommentierte in einer am Dienstag vorliegenden Studie zu den europäischen Börsenbetreibern die Handelsvolumina im Monat Juli. Dabei hob er vor allem das starke Handelsvolumen bei Aktien hervor, "insbesondere für einen Sommer- beziehungsweise Ferienmonat", wie Werner schrieb.

Aktieninformation im Fokus: Die Deutsche Börse-Aktie ausführlich analysiert am Tag der UBS AG-Empfehlung

Die Aktie notierte um 13:17 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,1 Prozent auf 267,40 EUR zu. Also hat der Aktienanteil noch ein Abwärtsrisiko von 0,90 Prozent, gemessen am festgelegten Kursziel. Zuletzt wurden über XETRA 46 730 Deutsche Börse-Aktien umgesetzt. Das Papier stieg auf Jahressicht 2026 um 21,6 Prozent.

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at

Veröffentlichung der Original-Studie: 03.08.2026 / 22:04 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.08.2026 / 22:04 / GMT



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