Neue Analyse: UBS AG bewertet DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie mit Neutral

Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für DHL Group nach Zahlen zum ersten Quartal auf "Neutral" mit einem Kursziel von 41 Euro belassen. Er sehe in dem Zahlenwerk wenig Grund für Optimismus bei den Anlegern, schrieb Analyst Cristian Nedelcu in einer ersten Reaktion am Dienstag. Zwar verbesserten sich derzeit einige der gesamtwirtschaftlichen Indikatoren, doch die Volumina im Express-Geschäft müssten noch anziehen. Im zweiten Halbjahr ist ihm zufolge ein deutliches Wachstum des Expressvolumens erforderlich, um die Jahresziele zu erfüllen. Und dies sei nicht selbstverständlich.

Handelsvolumen und mehr: So entwickelt sich die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie zum Zeitpunkt der Analyse

Die Aktie notierte um 11:47 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,5 Prozent auf 38,62 EUR zu. Insofern weist der Anteil noch ein Aufwärtspotenzial von 6,16 Prozent im Vergleich zum ausgegebenen Kursziel auf. Bisher wurden via XETRA 1 128 122 DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktien gekauft oder verkauft. Das Papier fiel seit Anfang des Jahres 2024 um 9,7 Prozent. Die kommenden Finanzergebnisse für Q1 2024 dürfte DHL Group (ex Deutsche Post) am 07.05.2024 präsentieren.

