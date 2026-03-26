Henkel vz. Aktie
WKN: 604843 / ISIN: DE0006048432
|Experten-Einschätzung
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26.03.2026 14:19:47
Neue Analyse: UBS AG bewertet Henkel vz-Aktie mit Neutral
Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Henkel nach Zahlen eines US-Klebstoffkonkurrenten auf "Neutral" mit einem Kursziel von 71 Euro belassen. Guillaume Delmas schrieb in einem am Donnerstag vorliegenden Kommentar, dass der Umsatz von HB Fuller aus eigener Kraft im ersten Quartal geschrumpft sei. Er rechnet deshalb mit gewissen Risiken, was den Analystenkonsens für das erste Quartal von Henkel betrifft. Luft nach oben sieht der Experte aber für die diesjährigen Annahmen zur Preisentwicklung.
Analyse und Aktienbewertung: Eine Untersuchung der Henkel vz-Aktie zum Zeitpunkt der Analyse
Um 14:01 Uhr sprang die Henkel vz-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,3 Prozent auf 67,72 EUR zu. Also hat der Aktienanteil noch Spielraum von 4,84 Prozent nach oben, gemessen am festgelegten Kursziel. Zuletzt wechselten 104 440 Henkel vz-Aktien den Besitzer. Bei der Aktie schlägt seit Anfang des Jahres 2026 ein Minus von 2,7 Prozent zu Buche. Henkel vz dürfte die Quartalsergebnisse für Q1 2026 voraussichtlich am 07.05.2026 präsentieren.
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at
Veröffentlichung der Original-Studie: 25.03.2026 / 22:14 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.03.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
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