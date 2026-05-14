Neue Analyse: UBS AG bewertet Siemens-Aktie mit Buy

Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Siemens nach Quartalszahlen von 300 auf 310 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Industriekonzern stelle in puncto Geschäftswachstum bei Elektrifizierung und Automatisierung sowie beim Margenwachstum die Anleger zufrieden, schrieb Andre Kukhnin in einer am Donnerstag vorliegenden Studie.

Zwischen Kursziel und Realität: Die Siemens-Aktie im Detail am Tag der Analyse

Im XETRA-Handel gewannen die Siemens-Papiere um 11:27 Uhr 3,5 Prozent. Also hat der Anteilsschein noch ein Aufwärtspotenzial von 12,26 Prozent gerechnet zum festgelegten Kursziel. Von der Siemens-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 288 326 Stück gehandelt. Die Aktie kletterte seit Anfang des Jahres 2026 um 17,9 Prozent. Die kommende Q3 2026-Kennzahlen werden voraussichtlich am 06.08.2026 veröffentlicht.

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at

Veröffentlichung der Original-Studie: 13.05.2026 / 22:59 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.05.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



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