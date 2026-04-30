Volkswagen Aktie

Volkswagen für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 766403 / ISIN: DE0007664039

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Neutral-Einstufung 30.04.2026 12:13:47

Neue Analyse: UBS AG bewertet Volkswagen (VW) vz-Aktie mit Neutral

Neue Analyse: UBS AG bewertet Volkswagen (VW) vz-Aktie mit Neutral

UBS AG hat eine umfassende Prüfung der Volkswagen (VW) vz-Aktie durchgeführt. Hier sind die festgestellten Resultate.

Die Schweizer Großbank UBS hat Volkswagen nach Quartalszahlen mit einem Kursziel von 90 Euro auf "Neutral" belassen. Die verfehlten operativen Ergebniserwartungen seien auf Restrukturierungsaufwendungen zurückzuführen und dürften durch den ordentlichen Cashflow kompensiert werden, schrieb Patrick Hummel am Donnerstag in seiner ersten Reaktion.

Zwischen Kursziel und Realität: Die Volkswagen (VW) vz-Aktie im Detail am Tag der Analyse

Die Aktie notierte um 11:57 Uhr mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 0,3 Prozent auf 85,20 EUR. Insofern weist der Anteil noch eine Steigerungsaussicht von 5,63 Prozent im Vergleich zur festgelegten Analysten-Prognose auf. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 424 244 Volkswagen (VW) vz-Aktien den Besitzer. Das Papier büßte seit Beginn des Jahres 2026 17,7 Prozent ein. Voraussichtlich am 30.04.2026 dürfte Volkswagen (VW) vz Anlegern einen Blick in die Q1 2026-Bilanz gewähren.

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at

Veröffentlichung der Original-Studie: 30.04.2026 / 06:14 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.04.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Bildquelle: hans engbers / Shutterstock.com,g-stockstudio / Shutterstock.com

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