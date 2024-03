Neue Analyse: Warburg Research bewertet Daimler Truck-Aktie mit Buy

Das Analysehaus Warburg Research hat die Einstufung für Daimler Truck nach Zahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 49 Euro belassen. Der Lkw-Bauer habe die Erwartungen im Schlussquartal sowie beim Ausblick aufs neue Jahr übertroffen, schrieb Analyst Fabio Hölscher in einer am Freitag vorliegenden Studie. Wie schon in früheren Jahren sei der realistische erscheinende Ausblick etwas optimistischer als bei der Konkurrenz.

Im XETRA-Handel gewannen die Daimler Truck-Papiere um 10:12 Uhr 13,2 Prozent. Aufgrund dessen weist das Papier noch eine Kurssteigerungsmöglichkeit von 14,62 Prozent bezogen auf das festgesetzte Kursziel auf. Die Anzahl der bisher gehandelten Daimler Truck-Aktien beläuft sich auf 2 066 267 Stück. Der Anteilsschein stieg seit Beginn des Jahres 2024 um 25,7 Prozent. Die Quartalsbilanz für Q4 2023 wird am 01.03.2024 erwartet.

