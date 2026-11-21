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21.11.2026 17:00:38
Neue Angriffe auf Tanker in umkämpfter Straße von Hormus
TEHERAN/LONDON (dpa-AFX) - Die Serie von Angriffen auf Öltanker in der Straße von Hormus reißt nicht ab. Die britische Behörde für Sicherheit in der Schifffahrt (UKMTO) meldete drei Angriffe auf Tanker in der wichtigen Meerenge seit Freitagnachmittag. Dabei seien etwa Maschinenraum, Heck und Backbordbug von Tankern durch unbekannte Projektile getroffen worden, hieß es von der UKMTO. Ob es sich dabei um drei unterschiedliche Tanker handelte, war zunächst nicht klar.
Die staatliche iranische Nachrichtenagentur Irna berichtete unter Berufung auf die iranische Marine von einem Brand auf einem Öltanker, der zuvor auf eine Seemine in einer laut Teheran gesperrten Zone gestoßen sei.
Seit Tagen mehren sich die Angriffe auf Tanker in der Straße von Hormus, die im Iran-Krieg zum zentralen Streitpunkt zwischen Washington und Teheran geworden ist./apo/DP/zb
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