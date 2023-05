Neue Angriffe auf Ukraine - Putin beschwört bei Gedenkfeiern Einheit

Kiew/Moskau (Reuters) - Am Tag der russischen Feierlichkeiten zum Ende des Zweiten Weltkriegs hat Präsident Wladimir Putin die Einheit seines Landes beschworen und die Ukraine mit einer neuen Angriffswelle überziehen lassen.

Hauptziel der Raketenangriffe vom Dienstag war die Hauptstadt Kiew. Nach ukrainischen Angaben wurden 23 der 25 abgefeuerten Marschflugkörper von der Luftabwehr abgeschossen. Es habe keine Opfer und wenig Schäden gegeben. Bei der traditionellen Militärparade in Moskau zum Sieg über Nazi-Deutschland 1945 griff Putin den Westen erneut scharf an und warf ihm vor, einen "echten Krieg" gegen Russland zu führen. EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen reiste anlässlich des am 9. Mai ebenfalls begangenen Europatags nach Kiew.

Putin sagte bei der Militärparade auf dem Roten Platz in Moskau: "Alle im Land sind vereint, um unsere Helden zu unterstützen". Mit Blick auf den seit Februar 2022 gegen das Nachbarland geführten Angriffskrieg betonte er: "Wir sind stolz auf die Teilnehmer der militärischen Spezialoperation in der Ukraine." So bezeichnet die Führung in Moskau den Krieg gegen das Nachbarland, den das russische Militär am 24. Februar 2022 begonnen hat. "Gegen unser Vaterland wird ein echter Krieg geführt", sagte Putin weiter. Die westliche Elite säe Hass und Russophobie. "Sie versuchen, unser Land zu zerstören." Im Staatsfernsehen wurde gezeigt, wie Soldaten in Paradeuniformen an der Ehrentribüne entlang schritten, auf der Putin saß. Panzer, Militärfahrzeuge und Raketen rollten vorbei - die Parade fiel allerdings deutlich kleiner aus als in der Vergangenheit. Kampfflugzeuge oder -hubschrauber flogen diesmal nicht über den Roten Platz. Bereits im vergangenen Jahr war der traditionelle Überflug abgesagt worden - angeblich wegen schlechten Wetters.

Der 9. Mai ist einer der wichtigsten Feiertage in Russland, an dem die Menschen der Opfer gedenken, die die Sowjetunion während des sogenannten Großen Vaterländischen Krieges von 1941 bis 1945 erbracht hatten. Rund 27 Millionen ihrer Bürgerinnen und Bürger kamen dabei ums Leben. Der Tag gilt Russland dieses Jahr als besonders symbolträchtig, weil Putin die Invasion der Ukraine ursprünglich mit dem Ziel begründet hat, dort angeblich eine Art neuen Faschismus bekämpfen zu wollen. Die Regierung in Kiew und ihre Verbündeten weisen dies zurück und werfen Russland vor, einen Angriffskriegs gegen die Ex-Sowjetrepublik zu führen.

Der Chef der Militärverwaltung von Kiew, Serhij Popko, brachte auf dem Kurznachrichtendienst Telegram die jüngste Angriffswelle in Zusammenhang mit dem Gedenktag in Moskau. Russland versuche, an diesem Tag "so viele Zivilisten zu töten wie möglich", schrieb wer. "Wie an der Front ist der Plan des Aggressors nicht aufgegangen."

SELENSKYJ - RUSSLAND HAT BACHMUT NICHT EROBERT

Den russischen Streitkräften sei es nicht gelungen, das seit Monaten heftig umkämpfte Bachmut bis zum 9. Mai zu erobern, sagte der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj. Die russischen Truppen setzten ihre Angriffe zwar fort, kamen nach ukrainischen Angaben aber nicht voran. "Der Feind hat Bachmut nicht eingenommen", sagte ein Sprecher des ukrainischen Militär-Ostkommandos am Telefon. "Es gibt keine signifikanten Veränderungen der Positionen." Auch nach Angaben des russischen Verteidigungsministeriums dauerte der Kampf um Bachmut an. Der Chef der russischen Söldnergruppe Wagner, Jewgeni Prigoschin, beklagte weiterhin fehlenden Munition. Prigoschin hatte mit dem Abzug seiner Truppe gedroht, die die Hauptlast des Angriffs auf Bachmut trägt.

Bei seinem Treffen mit von der Leyen habe er über EU-Integration, Themen der Verteidigung sowie Strafmaßnahmen gegen Russland gesprochen. Er rechne damit, dass die EU schon bald weitere Sanktionen gegen Russland verhänge, sagt Selenskyj. Die EU will am Mittwoch über weitere Strafmaßnahmen gegen Russland beraten, die erstmals auch chinesische Firmen betreffen könnten. Bundeskanzler Olaf Scholz betonte, dass das von der EU-Kommission vorgeschlagene neue Sanktionspaket gegen Russland "nicht das letzte" sein wird. "Wir sind immer bereit, über Sanktionsregime zu diskutieren", sagte er im Europäischen Parlament in Straßburg. Zur Frage zu den erstmals im Kommissions-Vorschlag genannten möglichen Sanktionen gegen chinesische Firmen, die militärisch nutzbare Güter nach Russland liefern, sagt er nichts.

Die EU feiert am 9. Mai den Europatag und erinnert damit an die "Schuman-Erklärung". Der damalige französische Außenminister Robert Schuman schlug am 9. Mai 1950 seine Idee für eine neue Form der politischen Zusammenarbeit in Europa vor, die einen neuen Krieg undenkbar machen sollte. Sein Vorschlag gilt im weiteren Sinne als Geburtsstunde der Europäischen Union. Die Ukraine hat im vergangenen Jahr den EU-Kandidatenstatus erhalten. Wann Beitrittsverhandlungen beginnen, ist noch unklar.

